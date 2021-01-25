Пермский край занимает 10-е место в РФ по темпам распространения COVID-19

За прошедшее воскресенье в Пермском крае выявлено еще 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По темпам распространения заболевания регион переместился на 10-е место среди субъектов РФ.

По данным на 25 января, в «ковидных» отделениях больниц края находятся 2519 человек, из них 1571 — с диагностированным COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 38 069 жителям края. Вылечились от болезни 31 276 жителей региона.