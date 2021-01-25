Отремонтировать участок городского коллектора в Волгодонске планируют до 15 февраля

Устранение провала на участке городского коллектора в Волгодонске планируется завершить до 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Отмечается, что сейчас переложено уже 24 м, тогда как протяженность поврежденного участка составляет 94 м.

«По предварительным расчетам, замена участка методом бестраншейной прокладки потребует 188,5 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря в Волгодонске ввели режим локальной ЧС из-за стопроцентного износа участка трубопровода подводящего коллектора. Кроме того, было зафиксировано несколько провалов. Общая протяженность объекта превышает 2 км, а срок его службы истек почти 10 лет назад. В начале 2021 года глава Волгодонска Виктор Мельников попросил губернатора Василия Голубева выделить средства из областного бюджета на санацию аварийного коллектора.

Планируется, что работы по обновлению городского коллектора полностью завершатся за семь месяцев.

Наталья Шинкарева