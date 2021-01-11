Глава Волгодонска попросил у губернатора средства на санацию городского коллектора

Виктор Мельников, глава администрации Волгодонска, попросил губернатора Василия Голубева выделить средства из областного бюджета на санацию аварийного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в конце декабря в Волгодонске был введен режим локальной ЧС из-за стопроцентного износа участка трубопровода подводящего коллектора. Кроме того, было зафиксировано несколько провалов. Общая протяженность коммунального объекта превышает 2 км, а срок его службы истек почти 10 лет назад. Отмечается, что сейчас переложен 24-метровый участок коллектора. «Закуплены и спаяны трубы для перекладки второго участка протяженностью 74 метра, эти работы обещают завершить до 15 января. Однако уже сейчас ясно, что провалы будут продолжать появляться на всем протяжении объекта, а значит, нужна его полная санация», — говорится в сообщении.

Губернатор поручил региональному министерству ЖКХ и администрации Волгодонска подготовить сметную документацию для восстановления канализационного коллектора. После этого будет принято решение о выделении денег из бюджета.

Наталья Шинкарева