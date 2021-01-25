Власти Новосибирской области снимут ряд введенных из-за COVID-19 ограничений

Детские оздоровительные, учебные круглогодичные лагеря возобновят работу с 1 февраля в Новосибирской области. Также будут открыты развлекательные городки, игровые комнаты, в том числе в ТЦ, сообщает пресс-служба правительства региона. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил на оперативном совещании в понедельник, что отмечается снижение темпов прироста заражений коронавирусной инфекцией.

Кроме того, губернатор Андрей Травников «поручил проработать вопрос увеличения заполняемости залов театров и стадионов».

В настоящее время продолжают действовать ограничения: на стадионах могут присутствовать не более 30% зрителей, в театрах — менее 50%.

По данным местного оперативного штаба, с начала пандемии зарегистрировано 31 440 случаев заболевания коронавирусом (+134 за сутки), 28 491 пациент выздоровел (+90), 1 173 человека скончались (+8).

Екатерина Лукашевич