Выручка «Ленты» в 2020 году выросла на 6,7%

Общая выручка российского ретейлера «Лента» в 2020 году относительно 2019-го выросла на 6,7%, до 445,544 млрд руб., передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. В четвертом квартале 2020 года общая выручка увеличилась на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 124,172 млрд руб.

Розничная выручка ритейлера в 2020 году увеличилась на 7,3%, до 437,493 млрд руб. В октябре—декабре она выросла на 5,7%, до 121,786 млрд руб.

Ранее продуктовая сеть «Лента» начала тестировать формат дискаунтеров под вывеской «365+». На сегодня работают две точки — в Новосибирске и Барнауле. Решение о дальнейшем тиражировании формата будет принято в первой половине года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дискаунтеры встают на "Ленту"».