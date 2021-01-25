Дискаунтеры встают на «Ленту»

Падение доходов россиян стимулирует крупных ритейлеров осваивать сегмент жестких дискаунтеров. Конкуренцию X5 Retail Group и «Магниту» составит принадлежащая структурам Алексея Мордашова сеть «Лента», которая запустила несколько таких точек в Сибири. Российские покупатели пока не привыкли к модели постоянных низких цен. Но доля жестких дискаунтеров в стране продолжит расти и удвоится к 2025 году, считают эксперты.

Продуктовая сеть «Лента» начала тестировать формат дискаунтеров под вывеской «365+». Информацию об этом “Ъ” обнаружил в презентации ритейлера. На сегодня работают две точки — в Новосибирске и Барнауле. По словам представителя «Ленты», оба магазина были открыты на месте супермаркетов основного бренда после реконструкции. Торговая площадь дискаунтеров — около 375 кв. м, ассортимент — 1,6 тыс. позиций, из которых 60% приходится на собственные торговые марки (СТМ) сети, а остальное — локальные и наиболее популярные федеральные бренды, уточняют в «Ленте». Решение о дальнейшем тиражировании формата будет принято в первой половине года.

«Лента» — одна из крупнейших продуктовых сетей в России. Управляет 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. По итогам января—ноября 2020 года оборот «Ленты» вырос на 7,3%, до 321,37 млрд руб., год к году. Основной владелец сети — «Севергрупп» Алексея Мордашова (занимает четвертое место в рейтинге Forbes с состоянием $16,8 млрд).

Формат дискаунтеров уже начали тестировать крупнейшие игроки на рынке. Так, у X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») работают четыре таких магазина под вывеской «Чижик», а в этом году планируется запустить еще до 50 точек. У «Магнита» открыто 16 дискаунтеров под брендом «Моя цена», по итогам года должно работать около 100 магазинов.

По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, ассортимент на базе СТМ выстраивают европейские дискаунтеры Aldi и Lidl. Популярные бренды и локальные поставщики обеспечивают трафик, а СТМ — маржу и определенное доверие к качеству бренда, поясняет она. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что портфель СТМ «Ленты» позволит сформировать ассортимент для жесткого дискаунтера. Хотя более крупные «Светофор» и «Доброцен» работают с непостоянной матрицей и значительная часть ассортимента таких магазинов формируется за счет скупки продающихся по скидкам остатков федеральных сетей, уточняет он.

По словам господина Бурмистрова, когда крупные игроки достаточно разовьют собственные дискаунтеры, они могут начать менять политику проведения промо в основных форматах, лишив жесткие дискаунтеры с непостоянным ассортиментом возможности закупок. Но, добавляет эксперт, в России пока не привыкли к концепции постоянных низких цен, и самой популярной в рознице остается модель агрессивных промо: многие вообще не покупают товары без скидок.

Между тем дискаунтеры и магазины у дома — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса, отмечает Ольга Сумишевская. По данным 2ГИС, с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года число дискаунтеров в стране выросло на 24,7%, до 139,6 тыс. объектов. Одна из причин востребованности формата — снижение реальных доходов россиян. По последним данным Росстата, за январь—сентябрь они упали на 4,3% год к году. А по оценкам компании «Ромир», доля предпочитающих покупать недорогие товары потребителей в 2021 году вырастет с 33% до 38%. На этом фоне Михаил Бурмистров ожидает увеличения доли жестких дискаунтеров на рынке продуктовой розницы в деньгах к 2025 году до 4,5% против 2,7% по итогам 2020 года. Весь оборот рынка за прошлый год Infoline оценивает в 16,3–16,4 трлн руб.

Никита Щуренков