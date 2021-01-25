Водитель Toyota Land Cruiser лишился почти 2 млн рублей после общения с приставами

Водитель Toyota Land Cruiser был вынужден рассчитаться с долгами по налогам прямо на трассе. Автомашина была остановлена судебными приставами, которые с помощью программного комплекса, проверяющего собственников машин на наличие долгов, выяснили о наличии крупной задолженности у водителя иномарки. Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю, остановленный на дороге должник предпочел погасить долг в размере 1,8 млн руб. непосредственно на месте и перевел с помощью банковской карты всю сумму невыплаченного налога.