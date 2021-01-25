В инструкции к «Спутнику V» появилось противопоказание для больных раком

В новой редакции инструкции к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» производители предупреждают, что препарат может быть опасен для онкобольных. Из-за стимуляции иммунной системы заболевание может обостриться, говорится в опубликованном «РИА Новости» отрывке инструкции.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями»,— приводит издание выдержку из инструкции.

Ранее академик Российской академии наук Александр Караулов называл противопоказанием к вакцинации первичный иммунодефицит — группу из более чем 100 редких заболеваний. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «Спутник V» противопоказан людям с серьезными хроническими аутоиммунными заболеваниями, в частности в период обострения аллергии.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Россиян прививают двумя препаратами отечественного производства — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация проходит уже более чем в 50 странах. Во всем мире власти прорабатывают вопрос введения единой системы подтверждения прививок.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».