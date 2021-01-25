Уралмашзавод поставит два крана индийской АЭС

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») поставит АЭС «Куданкулам» (Индия) два крана эстакады грузоподъемностью 350 (190)/32 т. каждый. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Краны будут использоваться при строительстве блоков, а затем для доставки грузов, в том числе и ядерно опасных, в область транспортного шлюза перед реакторным залом.

Отмечается, что Уралмашзавод участвует в проекте строительства АЭС «Куданкулам» с 2002 года. За это время для 1–4 блоков станции были изготовлены два полярных крана, две перегрузочные машины, четыре крана эстакады, закладные шлюзов, а также кран хранилища свежего ядерного топлива. В настоящее время УЗТМ продолжает изготовление еще двух перегрузочных машин.