Сибирские регионы попали в пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам

Из сибирских регионов среди топ-5 аутсайдеров по уровню доверия губернаторам оказалась Республика Хакасия, возглавляемая коммунистом Валентином Коноваловым, сообщает РБК со ссылкой на участников семинара для вице-губернаторов, где подводили итоги KPI для регионов.

Бывший депутат Верховного совета республики Валентин Коновалов занял пост главы в 2018 году. Он выиграл второй тур выборов после добровольного отказа участников первого тура. В итоге он набрал более 57% голосов избирателей при явке в 43%.

Также в список аутсайдеров попали Кемеровская область и Красноярский край, которыми руководят единороссы Сергей Цивилев и Александр Усс соответственно.

Оба избрались на пост глав регионов также в 2018 году. Тогда, занимавший долгое время должность спикера краевого парламента господин Усс набрал более 60% голосов избирателей при явке почти 29%. Господин Цивилев, занимавший пост врио губернатора, заручился поддержкой 81% избирателей при явке 66%.

В первый раз итоги выполнения KPI регионами подводились на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике осенью 2019 года. Известно, что в том году в списке аустайдеров от Сибири был Красноярский край. Второй по счету семинар должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Юлия Сасевич