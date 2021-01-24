В Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане подтвердили 86 новых случаев COVID-19. 29 человек госпитализировали, 57 лечатся на дому. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Среди новых больных — трое несовершеннолетних и 35 человек старше 60 лет. 41 новый случай выявили в Казани, девять – в Набережных Челнах, пять — в Нижнекамском районе, четыре –– в Лениногорском, три — в Зеленодольском, еще в 18 районах – по одному-два случая.

На 24 января в Татарстане зарегистрировано 15 451 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 11 855, в том числе 98 за минувшие сутки. Ранее сообщалось о 237 смертельных случаях.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"