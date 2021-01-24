В Краснодаре три человека пострадали при столкновении легковушки с маршруткой

Фото: Типичный Краснодар

Три человека получили травмы различной степени тяжести при столкновении легкового автомобиля «Шевроле Ланос» с маршрутным автобусом «Мерседес» в Краснодаре. Авария произошла около 8.30 утра на пересечении улиц Таманская и Ставропольская.

По предварительным данным пресс-службы Управления МВД РФ по Краснодару, 36-летний житель соседней республики, управляя «Шевроле Ланос», двигался по улице Таманской в сторону Новороссийской. На регулируемом перекрестке он выехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с «Мерседесом» под управлением 59-летнего водителя.

От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило на стоящего на обочине 74-летнего мужчину. Пенсионер получил травму головы. Также в результате ДТП пострадал водитель «Шевроле» и пассажир маршрутки. Двое пострадавших в аварии находятся в больницах, пешеход от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится административное расследование.

Как писал "Ъ-Кубань", в Новороссийске суд назначил 11,5 лет колонии-поселения водителю автобуса с туристами, который летом 2019 года столкнулся с легковым автомобилем.

Наталья Решетняк