Еще 192 случая коронавируса выявили за сутки в Краснодарском крае Больше всего заболевших в Краснодаре

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 192 случая коронавируса, выздоровели 242 пациентов, умерли 20. Свежую статистику 24 января предоставили в региональном оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Среди новых заболевших 112 женщин и 80 мужчин, в том числе восемь детей. Самому младшему пациенту 11 месяцев, старшему - 91 год.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре - 55 случаев. На втором месте Сочи, где заболели 20 человек. 14 новых пациентов зарегистрировано в Новороссийске.

В Ейском районе - 13 человек, в Геленджике - 12, в Туапсинском районе - девять. В Староминском районе семь новых пациентов. В Кореновском районе - шесть. В Белореченском, Кавказском районах и в Горячем Ключе - по пять. По четыре положительных теста получено в Каневском, Новокубанском, Мостовском и Павловском районах. В Анапе, Лабинском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах - по четыре заболевших. По два – в Отрадненском, Красноармейском, Крымском районах. По одному случаю подтверждено в Успенском, Выселковском, Динском, Ленинградском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах.

По данным регионального минздрава, общее число заболевших в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 32 345 человек, из них 2505 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 569,9.

Всего выздоровели 22 866 пациентов, умерли 1 335 человек спасти не удалось.

В России за сутки выявили 21 127 заразившихся коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 3 719 400 человек, умерли от инфекции за весь период пандемии 69 462 пациента.

Наталья Решетняк