Геннадий Зюганов выступил против филиала Ельцин Центра в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против открытия филиала Ельцин Центра в Москве, сообщает официальный сайт фракции. Напомним, в конце 2021 года в столице планируют открыть филиал центра первого президента России Бориса Ельцина.

«Приведите свою правовую систему в рамки закона. Эти двойные и тройные стандарты абсолютно не годятся. И перестаньте тащить в Москву этот гадюшник под названием Ельцин Центр. Он никогда здесь не появится!», — высказался Геннадий Зюганов.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова разработали законопроект, в котором предлагалось предотвратить возможность открытия филиала Ельцин Центра в Москве — по их словам, эта тема вызывает недовольства в обществе из-за «стабильно отрицательной оценки большинством граждан роли Бориса Ельцина в истории России».