Филиал Ельцин Центра в Москве решили открыть в конце года

Московский филиал центра первого президента России Бориса Ельцина начнет работу в декабре 2021 года, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов.

Напомним, московский филиал Ельцин Центра планируется открыть в городской усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Финансирование проекта из государственного бюджета составило около 1,65 млрд руб.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова разработали законопроект, в котором предлагалось предотвратить возможность открытия филиала Ельцин Центра в Москве — по их словам, эта тема вызывает недовольства в обществе из-за «стабильно отрицательной оценки большинством граждан роли Бориса Ельцина в истории России».

Ельцин Центр в Екатеринбурге открылся 25 ноября 2015 года. На его открытии присутствовали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, бывшие руководители Украины и Белоруссии Леонид Кучма и Станислав Шушкевич, политики и бизнесмены, получившие известность в 90-е. Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. метров, из них музей Бориса Ельцина с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. метров.

Ирина Пичурина