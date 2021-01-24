В Перми на продажу за 98 млн рублей выставлено здание автомастерских

В Мотовилихинском районе Перми, на ул. Уральской, 76а на продажу выставлено 1-этажное здание учебно-производственных мастерских. В объявлении на сайте avito.ru указано, что здание авторемонтных мастерских площадью 4,3 тыс. кв. м продается за 98 млн руб. Площадь земельного участка под постройкой составляет 8 тыс. кв. м. По сведениям электронного справочника 2gis.ru, в здании располагаются 14 организаций, среди которых автосервисы и автомастерские «Держава», «Пермь Авто Сервис», Центр страхования, официальный партнер «Яндекс.Такси» «Комета», компания по ремонту мототехники «Мото Лайф», кафе «Околица» и другие.

По данным выписки Росреестра, собственником объекта на ул. Уральской, 76а является Александр Гаврилин. В kartoteka.ru есть сведения об индивидуальном предпринимателе с таким именем родом из Ульяновска, прекратившем деятельность в 2018 году.

Господин Гаврилин занимался сдачей внаем собственной недвижимости и имел доли в ульяновских компаниях по продаже автодеталей (ООО «АвтоКом-73»), легковых автомобилей (ЗАО «Союз»), по производству пластмасс и синтетических смол в синтетических формах (ООО «Полипром»).

Кроме того, в пермском арбитраже рассматривались судебные дела, в которых Александр Гаврилин выступал истцом и ответчиком.