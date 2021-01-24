За сутки 113 человек заразились коронавирусом в Кемеровской области

За истекшие сутки в Кузбассе, по данным регионального оперативного штаба, новой коронавирусной инфекцией заразились 113 человек. Наибольшее число новых случаев выявлено в Новокузнецк – 23. В общей сложности число заболевших COVID-19 за все время пандемии в регионе достигло 28 716.

Один пациент, зараженный коронавирусом, скончался за сутки: у 52-летнего мужчины, проживавшего в Новокузнецке, развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. С начала пандемии инфекция унесла жизни 510 жителей Кемеровской области.

За сутки 164 пациента поправились после лечения от коронавируса. Таким образом, за сутки выздоровело на 50 человек больше, чем заразилось. Всего в Кузбассе 26 264 жителя смогли побороть опасную болезнь.

Илья Николаев