Мадуро заявил о террористической атаке на трубопровод PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на трубопровод государственной нефтяной компании PDSVA было совершено нападение. Он отметил, что сейчас PDSVA взяла участок сети под контроль, однако из-за атаки начался пожар.

«Сегодня была совершена террористическая атака на восточный газопровод, что привело к мощному пожару. К настоящему моменту он взят под контроль сотрудниками PDVSA»,— сказал господин Мадуро во время выступления, транслировавшегося в Twitter (перевод ТАСС). По словам президента, погибших или пострадавших в ходе теракта нет.

Господин Мадуро не уточнил, кто мог стоять за действиями террористов. Президент Венесуэлы регулярно обвиняет США и Колумбию в атаках на инфраструктурные объекты страны. Участники операций, которым в Венесуэле предъявляют обвинения в нападениях, отрицают связь с правительствами этих стран.