В Татарстане на акциях за Навального задержали более 100 человек – «ОВД-инфо»

В Татарстане за участие в акциях в поддержку Алексея Навального задержали как минимум 108 человек. Об этом сообщает правозащитный ресурс «ОВД-инфо».

В том числе в Казани, по данным сайта, было задержано не менее 62 человек. Их доставили в отделы полиции «Вишневский», «Горки», «Гвардейский», «Промышленный» и т.д.

В Набережных Челнах известно минимум о 22 задержанных, в Нижнекамске – о 23. В Альметьевске задержали как минимум еще троих.

В МВД по Татарстану данные о задержанных пока не предоставляют.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"