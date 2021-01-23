Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Президент России Владимир Путин передал свои соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. О смерти господина Кинга стало известно сегодня, 23 января. Ему было 87 лет.

«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет»,— сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Его ток-шоу Larry King Live выходило на телеканале CNN в течение 25 лет и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Телеведущему дали интервью более 50 тыс. человек, среди которых президент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, боксер Майк Тайсон, музыканты Пол Маккартни, Фрэнк Синатра. Неотъемлемыми деталями имиджа телеведущего были подтяжки и очки.

В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, однако в 2013 году начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America.