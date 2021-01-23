Силовики вытесняют протестующих с площади Свободы, идут задержания

Полиция оградила здание Кабмина министров от протестующих, которые собрались на площади Свободы. После этого силовики цепью начали вытеснять собравшихся с площади. Об этом сообщает главный редактор «Ъ-Казань» Ольга Кудрина с места событий. Несколько человек, по ее словам, уже задержали.

По оценке «Ъ-Казань», на площадь Свободы пришли несколько сотен человек. Они выкрикивали «Свободу Навальному», «Мы здесь власть», «Путина в отставку». Изначально протестующие собирались на улице Баумана, где также прошли задержания.

В отделы полиции в том числе были доставлены и журналисты, освещавшие протесты. «Мы не комментируем эту ситуацию»,– заявили «Ъ-Казань» в пресс-службе МВД по Татарстану.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"