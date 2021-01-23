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В Челябинске задержали координатора штаба Навального

Сотрудники полиции задержали координатора челябинского штаба Алексея Навального Артема Яумбаев. Об этом сообщает штаб в своем Telegram-канале. Активиста задержали на бульваре Славы перед началом шествия. Кроме Артура Яумбаева полиция увела еще одного человека. В пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области пообещали уточнить информацию.

Несанкционированное властями шествие в поддержку арестованного политика Алексея Навального началось в 14 часов. Несколько сотен человек направились в сторону памятника Курчатову.

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