Аксенов привился от COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов привился российской вакциной «Спутник V», призвав жителей полуострова последовать его примеру. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

«Сегодня привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике»,— отметил глава региона.

Он также призвал всех крымчан привиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщили “Ъ” в минздраве РК, за последние сутки в республике зарегистрировали 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания, с начала пандемии — почти 31 тыс. заразившихся. 706 пациентов скончались.

Напомним, в России с понедельника, 18 января, началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Александр Дремлюгин, Симферополь