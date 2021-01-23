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Станцию метро «Адмиралтейская» закроют для выхода пассажиров

Станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге 23 января закроют для выхода пассажиров.

По данным пресс-службы метрополитена, в связи с ремонтом эскалатора с 12:00 по мск выход со станции будет закрыт. Выход с «Адмиралтейской» будет возможен после окончания работ. На вход станция работает в обычном режиме.

Напомним, что на «Московской» запланирован капитальный ремонт эскалаторов. Накануне Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на размещение оборудования и материалов на станции, необходимых для капремонта.

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