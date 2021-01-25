За МКАД подорожают камеры Контракт на распознавание лиц в Новой Москве вырастет в шесть раз

Мэрия Москвы до 2025 года потратит почти 3 млрд руб. на систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в Новой Москве. Прежний контракт с «Ростелекомом», действовавший почти два года, стоил дешевле — около 500 млн руб. Несмотря на растущие бюджеты на видеонаблюдение, в системе остаются уязвимости, которые грозят утечками данных москвичей, указывают эксперты.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратит 2,917 млрд руб. на развитие системы интеллектуального видеонаблюдения в Новомосковском и Троицком административных округах столицы, следует из документов на портале госзакупок, размещенных 30 декабря 2020 года. Подрядчик должен будет «согласовать места установки» 1,7 тыс. видеокамер во дворах и 292 камер в «местах массового скопления людей». Видео должно будет до сентября 2025 года передаваться в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), камеры также будут интегрированы в городскую систему распознавания лиц и информационную систему МВД для анализа криминогенной обстановки. Исполнителя контракта выберут в начале февраля.

Контракт предусматривает только передачу в ЕЦХД видео с уже действующих камер, а не установку новых, заявили “Ъ” в ДИТ. Из тендерной документации ведомства следует, что сейчас только в подъездах домов в Новомосковском и Троицком округах уже установлено 2,55 тыс. камер. Согласно контракту, заключенному в 2019 году, их установка и обслуживание с февраля 2019 до конца декабря 2020 года оценивались примерно в 500 млн руб., таким образом, в пересчете на месяц цена контракта выросла более чем в два раза.

В 2020 году передачу данных с подъездных камер в ЕЦХД в Москве обеспечивал «Ростелеком». Там отказались от комментариев.

Затраты Москвы на модернизацию систем умного видеонаблюдения и анализа информации о гражданах постоянно растут. Если в 2019 году ДИТ потратил на эти цели 60,8 млрд руб., в 2020-м — около 68 млрд руб., то по итогам 2021 года расходы ожидаются на уровне 70,8 млрд руб., следует из информации на сайте Мосгордумы.

Системам видеоаналитики и сбора данных в Москве в перспективе нескольких лет будет необходимо расширение, считает директор по развитию бизнеса Softline Сергей Сошников. По его мнению, основным драйвером для этого продолжает оставаться пандемия, так как видео используется в социальном мониторинге, отслеживании распространения вируса и для обеспечения безопасности.

Несмотря на рост бюджетов, безопасность столичных информационных систем остается под вопросом. 9 декабря 2020 года “Ъ” сообщал об утечке данных жителей Москвы, переболевших COVID-19. В сети оказались персональная информация и медицинские данные как минимум 100 тыс. граждан.

Система видеонаблюдения, которую разворачивают в Новой Москве, также будет иметь уязвимости, уверен директор QRator Labs Артем Гавриченков. Несмотря на то что информация будет передаваться по закрытым каналам, доступ к камерам можно получить по той же схеме, как это недавно было с системой РЖД, считает он. Уязвимость системы видеонаблюдения РЖД была связана с незамененными паролями, установленными по умолчанию на маршрутизаторах компании MikroTik (см. “Ъ” от 13 января). Проблема, устраненная после сообщения одного из пользователей сайта Habr, потенциально могла позволить злоумышленниками заблокировать все камеры на железных дорогах, восстановление же, по экспертным оценкам, могло бы обойтись холдингу в 130 млн руб.

Никита Королев