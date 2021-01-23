В Красновишерске из-за пожара без тепла остались семнадцать домов

В Красновишерске после пожара в котельной произошло отключение теплоснабжения 17 жилых частных домов. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 2 часа 30 минут. Для ликвидации пожара был задействован 61 человек и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Стоит отметить, что на минувшей неделе в Красновишерске произошел сбой в работе двух котельных после чего без тепла остались 182 многоквартирных дома и 5 социально значимых объекта. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).