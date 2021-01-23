Ямальцам старше 65 лет разрешили прекратить самоизоляцию, если у них есть антитела к COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пенсионерам старше 65 лет разрешили не соблюдать режим обязательной самоизоляции при нескольких условиях.

Как объяснили в региональном оперштабе, северяне могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию. Также не соблюдать самоизоляцию можно при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G.

Соответствующие изменения внесены в постановления главы региона.

Кроме этого, на Ямале разрешили присутствовать зрителям на физкультурных и спортивных мероприятиях. Условие — заполнение не более 50% мест.