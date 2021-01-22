ЦСКА не устоял на своем

В центральном матче 21-го тура регулярного первенства Евролиги ЦСКА принимал «Фенербахче». Стамбульцы, имея в активе серию из пяти побед, успех развили и победили со счетом 89:83. Для армейцев это уже второе подряд домашнее поражение.

Визит «Фенербахче» в Москву пришелся на момент, когда в игре ЦСКА наступил, наверное, неизбежный, но совершенно точно временный спад. После серии из 12 выигранных матчей ЦСКА заметно сбавил обороты и в последних трех играх сумел добыть только одну победу. А вот стамбульцы, долго искавшие свою игру (они успели отметиться сериями и из трех, и из четырех поражений), как раз вошли в график, соответствующий и амбициям, и уровню команды. Стамбульцы не проигрывали с конца декабря и в Россию прибыли, имея в активе пятиматчевую победную серию, позволившую им подняться на 11-е место, от которого всего шаг-другой до попадания в топ-8.

Впрочем, игра «Фенербахче» визуально впечатления действительно классной в пятницу долгое время вовсе не производила. Что тому виной — красивые, быстрые комбинации в исполнении ЦСКА, в составе которого с первых минут очень убедителен был Торнике Шенгелия или, может, реакция на них болельщиков, заполнивших трибуны, кажется, даже свыше разрешенного лимита в 50% от вместимости стадиона — вопрос дискуссионный. В любом случае «Фенербахче» на фоне ЦСКА смотрелся бледно. Да, Нандо де Коло и Ян Веселы пытались что-то изобразить, но получалось не очень эффективно. И в моменте отрыв ЦСКА достигал 10 очков. Совсем не то начало, которого ждут от столкновения грандов.

Но как ни удивительно, несмотря на всю неказистость демонстрируемого баскетбола, «Фенербахче» не останавливался.

Стамбульцы, будто следуя принципу тише едешь — дальше будешь, тянули лямку, пока армейские звезды радовали публику красивыми комбинациями. И как-то незаметно от отрыва хозяев ничего не осталось.

Пару раз гости успешно отзащищались, пару раз прошли аллей-упы де Коло на Веселы, а под занавес второй десятиминутки дальний бросок Дешона Пьера сделал счет равным 38:38. Неприятный момент для армейцев, которым предстояло начинать все с начала. Они и сделали все, что могли. На время даже снова повели с отрывом в пять очков. Но чем ближе была сирена, тем очевиднее становилось, что не все лидеры ЦСКА в нормальной форме. Как ни старался Шенгелия, как ни помогал ему Никола Милутинов, а без должной помощи джокеров, Майка Джеймса и Дэниела Хэккета, армейцам было трудно. Но они были не в ударе. Особенно Джеймс. Он концовку матча провел неважно. И именно его неудачная попытка бросить трехочковый, которую мухобойкой прибил Веселы, и дала начало атаке гостей, которую дальним броском завершил де Коло. Отрыв «Фенербахче» после этого достиг семи очков. За оставшиеся 26 секунд отыграть его было чудовищно трудно. В итоге «Фенербахче» победил со счетом 89:83.

Арнольд Кабанов