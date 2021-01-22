Франция приняла закон о защите «сенсорного наследия» сельской местности

Верхняя палата парламента Франции одобрила закон о защите «сенсорного наследия» сельской местности страны. Через нижнюю палату законопроект успешно прошел годом ранее. По словам министра по развитию сельской местности Жоэля Жиро, «наша сельская местность — это не только земля. Это и звуки, и запахи, и деятельность, и занятия, которые составляют часть нашего наследия». По мнению министра, принятие закона, защищающего такое наследие, позволит лучше оберегать характерный стиль сельской жизни, а также предотвращать конфликты и разногласия между соседями.

В стране в последние годы все чаще возникают конфликты между теми сельскими жителями, которые уже давно живут в таких местах, и теми, кто только недавно покинул город и еще не привык к реалиям такой жизни. В период обсуждения этого закона в стране часто вспоминали один такой конфликт, который произошел на западе Франции в 2017 году, когда ответчиком в суде оказался голосистый петух Морис и его хозяева. Сосед-горожанин, купивший дом в сельской местности для отдыха от городского шума, обвинял петуха в шумовом загрязнении, поскольку тот слишком громко кукарекает по утрам. Суд встал на сторону петуха и обязал истца выплатить €1100 компенсации хозяевам петуха. Морис прославился на всю Францию после этого случая. А запущенная в сети петиция с требованием оставить петуха в покое и дать ему кукарекать собрала более 140 тыс. подписей. Кстати, хозяйка Мориса приветствовала принятие нового закона, назвав его «посмертной (Морис уже умер.— “Ъ”) победой Мориса, символа сельской жизни!»

Алена Миклашевская