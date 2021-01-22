В Новороссийске запустили водопроводную насосную станцию «Вербовая балка»

В Новороссийске завершена реконструкция водопроводной насосной станции (ВНС) «Вербовая балка», которая обеспечит бесперебойной подачей воды 7 тыс. абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы прошли в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса». На объекте заменили оборудование и трубопроводы, построили диспетчерский пункт для управления процессами. В результате производительность станции увеличилась с 200 до 900 кубических метров в час.

Как отметил в ходе церемонии запуска ВНС заместитель губернатора Кубани Александр Трембицкий, в ближайшие два года планируется завершить строительство новой нитки Троицкого группового водопровода, что позволит существенно увеличить подачу воды в Новороссийск.

Как писал "Ъ-Кубань", в марте 2020 года администрация Новороссийска объявила аукцион на строительство водопроводной насосной станции (ВНС) на отметке 215. Объект расположен на существующей площадке резервуаров в Южной части города. Начальная цена контракта составляла порядка 38,8 млн руб. ВНС «Вербовая балка» построена более 40 лет.

Наталья Решетняк