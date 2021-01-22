В Сочи к лету 2021 года благоустроят территорию у здания морского порта

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи к началу летнего курортного сезона 2021 года благоустроят территорию у главного здания морского порта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

По словам заместителя главы Сочи Владимира Пушкарева, здесь частично заменят плиточное покрытие, демонтируют и заменят устаревшие рекламные конструкции и лавочки, а также наведут санитарный порядок. Работы проведут в рамках комплексной реконструкции центральной набережной курорта.

Как писал "Ъ-Кубань", в Сочи расширят 500 м центральной приморской набережной, разделят территории аквапарка и бывшего ночного клуба «Малибу», отсыпят пляж «Маяк». Сейчас идет проработка проекта развития прибрежной зоны. Вскоре его вынесут на общественное обсуждение. Как отмечают власти курорта, при реконструкции будут соблюдены все экологические требования и меры безопасности.

Наталья Решетняк