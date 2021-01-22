На Кубани банда автоподставщиков получила 1,1 млн рублей на мошенничестве с ОСАГО

В Первомайский районный суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении банды автоподставщиков, в которую входили шесть жителей Кубани в возрасте от 23 до 33 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием установлено, что с 30 января 2019 по 16 марта 2020 года члены ОПГ, используя битые автомобили элитных марок, а также редкие модели авто умышленно создавали аварийно-опасные ситуации, которые заканчивались ДТП. После чего обвиняемые оформляли дорожное происшествие и обращались в страховые компании Краснодара с требованиями возместить ущерб. Всего злоумышленникам удалось получить свыше 1,1 млн руб. Хищение еще 2,5 млн руб. пресекли специалисты страховых компаний, которые установили попытки незаконного взыскания.

Члены ОПГ обвиняются в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30; ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой). В зависимости от роли и степени вины обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Как писал "Ъ-Кубань", Краснодарский край вышел из «красной зоны» рисков мошенничества с ОСАГО, но все еще находится у ее границ. Размер средней страховой выплаты на Кубани составил 89,2 тыс. рублей, частота страховых случаев – 5,02% (-5,4%), скользящий коэффициент выплат - 77,9 %. Суммарный риск составил 3 баллов, таким образом, регион вошел в «желтую зону».

Наталья Решетняк