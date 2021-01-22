Балтику подкрутили

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» отказалась от обслуживания направления Пермь — Калининград. В компании пояснили, что такое решение принято в связи с тем, что в этом году эти рейсы не будут дотироваться из бюджета. Вместе с тем перевозчик «Северный ветер» решил включить перелеты из столицы Прикамья в Калининград в свою летнюю полетную программу. Пермские турагенты положительно восприняли смену авиаперевозчика. Что касается популярности направления, то здесь мнения участников рынка разделились. Одни представители отрасли полагают, что из-за закрытия границ с европейскими странами путевки в Калининград не будут пользоваться спросом. Другие туроператоры считают, что этот регион является альтернативой Европе и рейсы туда стоит поддерживать.



Авиакомпания «Северный ветер» формирует летнее расписание. В этом году перевозчик планирует расширить спектр обслуживаемых направлений. В частности, будет запущен прямой рейс Пермь — Калининград. По информации на сайте компании, перелеты будут осуществляться один-два раза в неделю с 25 апреля по 28 октября 2021 года. Цена билета в одну сторону — от 4801 руб. В расписании Большого Савино рейсы до Калининграда пока не значатся.

Ранее направление Пермь — Калининград обслуживал казанский перевозчик «ЮВТ Аэро». В этом году авиакомпания также намеревалась выполнять рейсы по этому маршруту, но затем решила от него отказаться. «Планировалось, что эти рейсы будут получать субсидии в этом году, однако в итоге они выпали из списка субсидируемых, поэтому мы приняли решение их не выполнять»,— пояснил “Ъ-Прикамье” гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Напомним, в 2021 году краевые власти планировали субсидировать 11 межрегиональных авиарейсов: в Волгоград, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Краснодар, Тюмень, Самару, Сургут, Новосибирск и Уфу. В итоге в перечень субсидируемых рейсов вошли только восемь, а Калининград, Сургут и Уфа из него были исключены.

В 2020 году рейсы из столицы Прикамья в Калининград дотировались из краевого бюджета. Пассажиропоток на этом направлении по итогам года составил 4,3 тыс. человек (в 2019-м — 5,2 тыс. пассажиров).

В краевом минтрансе пояснили, что сначала авиаперевозчики подают заявку в Росавиацию для получения федеральной субсидии, и если федерация дает разрешение, то региональное министерство транспорта заключает соглашение с этим авиаперевозчиком на предоставление субсидии из краевого бюджета. «В 2021 году Росавиация не утвердила направление Пермь — Калининград. Министерством в настоящее время проводится сбор заявок от авиаперевозчиков на предоставление субсидии из краевого бюджета. Срок завершения подачи заявок — 29 января. Пока ни одной заявки не поступило, поскольку перевозчики направили повторную заявку в Росавиацию на предоставление федеральной субсидии»,— сообщили в министерстве.

Пермские туроператоры положительно восприняли смену перевозчика на этом направлении. «У „Северного ветра“ суда поинтереснее. Правда, стоимость путевок за счет этого вырастет. Улететь „Победой“ через Москву будет чуть дешевле. Но для многих клиентов важен прямой рейс и высокое качество обслуживания, люди готовы за это платить»,— говорит директор турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова.

Касательно популярности направления мнения участников рынка разделились. Руководитель сети туристических агентств «Планета» Ольга Пряхина считает, что сейчас спрос на путевки в Калининград не будет очень высоким. «Пока мы не видим особых перспектив. Большого потока туристов туда никогда не было. Этот регион мог пользоваться популярностью, когда была открыта Европа, и люди ехали туда, а по пути останавливались в этом городе. Сам по себе он малоинтересен, так что сомневаюсь, что полеты туда вообще стоит субсидировать»,— отмечает госпожа Пряхина. «Но сейчас из-за закрытия границ операторы начали активно развивать внутренние направления. Калининград взял „под крыло“ „Пегас Туристик“. Будет ли туда спрос, покажет сезон»,— добавляет глава «Планеты».

Ольга Слухова уверена, что популярность путевок в Калининград будет расти. «Это альтернатива Европе. Там интересная экскурсионная программа, высокий уровень гостиничного сервиса, летом можно также рассматривать санаторные варианты. Так что, думаю, это направление, которое надо поддерживать»,— полагает директор «Пяти сезонов».

Екатерина Артемова