Расходы на образование в Геленджике в 2021 году вырастут на 122 млн рублей

На поддержку отрасли образования в бюджете Геленджика на 2021 предусмотрена сумма 1,71 млрд руб., что на 7,6% выше, чем в 2020 году – 1589,7 млн руб. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в управлении образования города.

«Говоря о нашем бюджете, хочу подчеркнуть его социальную направленность. Например, отрасли образования выделяем рекордную сумму – 1,7 млрд рублей. Все учреждения образования, которые нуждаются в ремонте, средства на эти работы получат», - ранее заявил мэр курорта Алексей Богодистов.

По данным управления образования Геленджика, большая часть ассигнований предусмотрена из краевого бюджета – 889,8 млн руб. За счет муниципального бюджета на образовательную сферу предполагается выделить еще 725,5 млн руб. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрена сумма 96,6 млн руб.

При этом на финансирование общеобразовательных учреждений предполагается направить 824,7 млн руб., на финансирование детских дошкольных учреждений – 652,9 млн руб., финансирование учреждений дополнительного образования детей – 115,5 млн руб. Прочие расходы отрасли – в 109,1 млн руб.

Как отметили в ведомстве, с целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений на проведение капитальных ремонтов в 2021 году предусмотрено выделение средств из местного бюджета в размере 35 млн руб. С целью создания доступной среды для маломобильных групп населения для дошкольных образовательных учреждений на 2021 год предусмотрено 1,4 млн руб. 6,4 млн руб. выделят в качестве меры дополнительной социальной поддержки по оплате проезда учащихся муниципальных образовательных учреждений.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, из краевого бюджета в 2021 году на строительство общеобразовательных и дошкольных учреждений планируется выделить 6,8 млрд руб. На строительство детских садов, включая ясельные группы, планируется направить 6,8 млрд руб. В 2021 году в крае одновременно будут возводить 16 школ и семь детских садов.

Елена Зуева