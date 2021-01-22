Ульяновским ресторанам дали дополнительный час работы

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов внес изменения в указ о повышенной готовности (№19 от 12 марта 2020 года). О содержании поправок господин Морозов сообщил на своей странице в Facebook.

Новым указом продлеваются ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией до 28 февраля. Жителям по-прежнему рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. Проведение мероприятий, связанных с организацией спортивных соревнований, концертов и ярмарок, будет возможно, но только после согласования с региональным оперштабом.

Со ссылкой на некоторое улучшение эпидобстановки, документом вводится ряд послаблений для бизнеса и граждан. Время работы объектов общественного питания будет продлено до 23:00 (раньше требовалось закрывать рестораны и кафе в 22:00). Предельное количество зрителей и участников спортивных, концертных и иных зрелищных мероприятий разрешено увеличить с прежних 30% объема зала до 50%.

Разрешено проведение банкетов, свадеб, корпоративных и торжественных мероприятий. Также снят запрет на проведение торжественно регистрации брака (однако оставлено ограничение – максимальное число присутствующих – не более десяти человек).

Отменен запрет нахождения несовершеннолетних в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей. Разрешено возобновить работу детских развлекательных центров с учетом рекомендаций Роспотребнадзора из расчета 4 кв.м на одного человека, но не более восьми детей одновременно. Режим самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Количество работников, которых организации должны перевести на удаленный режим работы, снижается с прежних 30% до 10%.

Изменения в указ вступят в силу с 25 января.

Андрей Васильев, Ульяновск