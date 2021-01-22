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В Волгоградской области директор ПНИ обвиняется в присвоении денег пациентов

Прокуратура Алексеевского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора психоневрологического интерната. Он обвиняется в присвоении денежных средств пациентов (ч.3 ст.160 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый изготовил подложные документы о приобретении и выдаче недееспособным гражданам продуктов питания и предметов личной гигиены за счет их сбережений на сумму 125 тыс. руб. Предположительно, на эти деньги директор приобрел у местного предпринимателя строительные материалы для своего коттеджа.

Вину мужчина отрицает. Уголовное дело направили в Алексеевский районный суд области.

Мария Шахрай


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