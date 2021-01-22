Депутат из Октябрьского округа станет краевым парламентарием

Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» рассмотрел вопрос о передаче вакантного мандата депутата заксобрания Пермского края. Как сообщает пресс-служба партии, члены президиума единогласно проголосовали за кандидатуру председателя комиссии думы Октябрьского городского округа по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике, директора ООО «Стройтехсервис» Александра Житникова.

Сейчас эта кандидатура будет предложена президиуму Генерального совета «Единой России». В случае одобрения на федеральном уровне, документы поступят в краевую избирательную комиссию, которая примет окончательное решение о передаче мандата.

Вакантный мандат депутата заксобрания образовался после досрочного прекращения полномочий депутата заксобрания от «Единой России», ректора Пермского медицинского университета Ирины Корюкиной в связи со смертью депутата. Александр Житников на выборах в заксобрание в 2016 году находился на втором месте после Ирины Корюкиной в региональной группе №19 «Суксунская» партийного списка.