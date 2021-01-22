Сбербанк вдвое увеличил объем продаж через интернет-эквайринг

В 2020 году объем продаж через интернет-эквайринг Сбербанка на территории Северо-Западного округа вырос вдвое и достиг 18 млрд рублей.

В пресс-службе банка сообщили, что число подключений выросло более чем вдвое. Пик активности клиентов пришелся на второй и третий кварталы прошлого года.

Как пояснил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо, на фоне пандемии большая часть продаж перешла в онлайн. Обороты в торговом эквайринге увеличился.

Напомним, что в период новогодних праздников объем безналичных операций по картам Сбербанка в Петербурге вырос на 46%.