В праздники объем безналичных операций по картам Сбербанка в Петербурге вырос на 46%

В период новогодних праздников объем безналичных операций по картам Сбербанка в Петербурге вырос на 46%. Более половины расходов пришлось на фуд-ритейл.

Как сообщили в пресс-службе банка, в гостиничной сфере оборот, несмотря на ограничения, показал рост на 27%. Динамика роста объемов в интернет-эквайринге в период новогодних каникул составила 221%.

Заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – директор головного отделения по Петербургу Анатолий Песенников заявил, что в период новогодних каникул безналичный оборот через каналы Сбербанка превысил 20 млрд .рублей.