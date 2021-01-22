Школы Волгоградской области получили новые автобусы

Образовательные организации Волгоградской области получили 46 школьных автобусов различной вместимости. Об этом сообщила администрация области.

Машины направили в 28 районов области, а также в Волгоград. Две единицы транспорта предназначены для перевозки 25-31 пассажиров, 33 автобуса рассчитаны на 21-24 человек, семь машин — на 13-20 школьников, четыре — на 10-12 человек.

Как отметили в обладминистрации, весь транспорт оснащен системой ГЛОНАСС, тахографом (устройство для измерения скорости), ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техническим регламентом.

Мария Шахрай