Вынесен приговор сломавшей нос женщине-полицейскому жительнице Саратова

Жительница Саратова осуждена за применение насилия к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что 12 марта сотрудница отдела полиции № 5 УМВД по городу по служебной необходимости прибыла в один из домов по Весеннему проезду. На стук и звонки в дверь никто не реагировал. Чтобы убедиться, заперта ли дверь, сотрудница потянула за ручку, дверь открылась и из квартиры вышла 31-летняя женщина. Во время общения хозяйка жилища стала проявлять агрессию и нанесла полицейскому удар кулаком по лицу. У потерпевшей диагностировано сотрясение мозга, перелом костей носа со смещением отломков, что расценивается как причинение легкого вреда здоровью.

Злоумышленница свою вину не признала. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраст

Марина Ковалева