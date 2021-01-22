В Краснодаре начальник экспертной лаборатории Минюста подозревается в должностном преступлении

В Краснодаре по материалам управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника краевой лаборатории судебной экспертизы Минюста, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю, фигурант подозревается в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), а также принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенном с шантажом (ч.2 ст.309 УК РФ).

Фамилия фигуранта не разглашается, на сайте ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции» указано, что учреждением руководит Геннадий Кутузов. По данным следствия, начальник лаборатории заставлял подчиненных отдавать ему премии, кроме того, принуждал эксперта при проведении технической экспертизы не отвечать на некоторые вопросы. В настоящее время рассматривается вопрос о задержании и избрании меры пресечения подозреваемому, сообщает в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар