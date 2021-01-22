Уборка дорог в Ярославской области идет в круглосуточном режиме

В Ярославской области уборка региональных дорог ведется в круглосуточном режиме, сообщили в областном дорожном департаменте. В сообщении отмечается, что также в круглосуточном режиме проводится мониторинг ситуации на дорогах.

По словам директора департамента Евгения Моисеева, количество спецтехники, задействованной в уборке дорог, зависит от погодных условий.

«В среднем – более 200 единиц техники ежесуточно. Сейчас на смену морозам приходит потепление, к выходным температура начнет колебаться – то выше, то ниже нуля. Это влечет образование наледи, поэтому особое внимание будет уделено обработке дорог противогололедными материалам»,– уточнил господин Моисеев.

В департаменте отметили, что региональные дороги протяженностью более 6 тыс. км обслуживает подрядная организация АО «Ярдормост» и четыре субподрядные организации. За качеством зимней уборки региональных дорог следит ГКУ ЯО «Ярдорслужба».