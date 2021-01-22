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«Дочка» «Газпрома» на Ямале выплатила более 45 млн рублей за загрязнение 3,3 га леса

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выплатило более 45 млн руб. за загрязнение нефтепродуктами 3,3 га леса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Из них 36 млн. руб. были выплачены в качестве возмещения вреда, причиненного окружающей среде, а также 9 млн руб. штрафа за нарушение ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ст. 8.31 КоАП РФ (нарушения правил санитарной безопасности в лесах), ст. 8.32 КоАП РФ (нарушения правил пожарной безопасности в лесах).

«В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью 20 лесных участков общей площадью 3,3 га в границах Карамовского, Крайнего, Умсейского, Романовского, Суторминского, Спорышевского, Муравленковского и Вынгапуровского месторождений, разрабатываемых предприятием», — отметили в пресс-службе.

В результате природоохранный прокурор направил руководителю предприятия представления, а само предприятие оштрафовали и обязали устранить нарушения. Так, предприятием был разработан план устранения нарушений, которым на лето 2021 года предусмотрено проведение работ по рекультивации лесных участков, подвергшихся негативному воздействию опасных веществ.

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