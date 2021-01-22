Уголовное дело против сотрудницы управления Минюста РФ по Самарской области передано в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летней сотрудницы регионального управления Минюста РФ. Об этом сообщает областная прокуратура. Чиновницу обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

«По версии следствия, главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности управления в период с октября 2018 года по февраль 2020 года изготавливала заявки на возврат излишне уплаченной государственной пошлины, содержащие заведомо ложные сведения о наличии оснований ее возврата, после чего направляла их для исполнения в управление Федерального казначейства по Самарской области»,— сказано в сообщении.

Злоумышленнице удалось похитить 895 тыс. руб. бюджетных средств. Как отмечается в сообщении, обвиняемая признала свою вину и возместила государству причиненный ущерб.

Сабрина Самедова