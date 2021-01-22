Виктор Брант назначен руководителем ГУ ФСИН Нижегородской области

Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Брант назначен и.о. начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области, сообщили в ведомстве.

Господин Брант родился в Омской области в 1968 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР и Академию управления МВД России. В правоохранительной системе служил с 1986 года, с 2005 года работал на руководящих должностях в уголовно-исполнительной системе. Возглавлял управления ФСИН по Тульской, Сахалинской и Челябинской областям.

Новый руководитель Нижегородского ГУФСИН сменил прежнего начальника Николая Теущакова. Его заподозрили в превышении полномочий: по версии следствия, генерал-лейтенант в отставке причастен к получению откатов от подчиненных сотрудников, которым руководство выписывало премии за службу. В декабре 2020 года Николая Теущакова арестовали на два месяца.

В получении откатов также заподозрили бывшего замначальника ведомства Евгения Сычева, начальника одного из отделов Степана Вахонина, главного экономиста Александра Хохидру и начальника финансово-экономического отдела Егения Зюзина. Еще двух сотрудников ГУФСИН по Нижегородской области подозревают в мошенничестве, замначальника Виталия Гудкова – в превышении полномочий.

Владимир Зубарев