Правительство продлило tax free до конца года

Правительство России увеличило срок эксперимента tax free до 31 декабря 2021 года. Постановление о продлении эксперимента подписал премьер Михаил Мишустин (.pdf). В рамках проекта иностранцы могут вернуть НДС с покупок в России после выезда за пределы Евразийского экономического союза.

Проект tax free начал действовать в 2018 году. Иностранцы могут вернуть НДС с товаров на сумму не меньше 10 тыс. руб. в течение одного дня. Получить деньги можно с техники, продуктов, ювелирных изделий и других товаров.

В сентябре 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект о завершении пилотной программы tax free с начала 2021 года, но его рассмотрение было перенесено. Власти намерены масштабировать программу на все предприятия на территории России, пока к tax free подключались только конкретные магазины по определенному правительством перечню.