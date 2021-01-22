За сутки в Оренбуржье умерли 5 человек с COVID-19

За последние 24 часа в Оренбургской области умерли пять человек, у которых подтвердился COVID-19. За этот период в регионе коронавирусной инфекцией заболело 174 человека, из больниц выписано 164 пациентов. Об этом в пятницу, 22 января сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 32 560. За весь период пандемии в регионе умерли 436 человек, болевших COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Ани Айвазян