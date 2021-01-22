«Молот-Прикамье» в феврале, возможно, не сыграет в родном УДС

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» не сможет сыграть на своем льду в феврале ряд матчей. В УДС «Молот» на эти сроки запланированы как хоккейные матчи, так и игры сборной России по баскетболу. Согласно календарю ВХЛ, у «молотобойцев» встречи с соперниками запланированы на 11, 13, 15 и 17 февраля. У национальной сборной — в период с 18 по 22 февраля.

Как сообщает издание «Местное время», «Молот-Прикамье» направил запрос в другие города, и если будет достигнута договоренность, то матчи пройдут на нейтральной площадке либо на площадке соперника. На данный момент ответ от других команд и городов не получен. Сколько игр планируется перенести — также неясно. Подобные прецеденты, связанные с переносом игр на площадку соперников, в этом году в ВХЛ были из-за изменений в расписании, связанных с пандемией.

Напомним, что РФБ выбрала УДС «Молот» для проведения матчей национальных сборных России, Италии, Эстонии и Северной Македонии.