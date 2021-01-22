DeLorean анонсировал возрождение модели DMC-12

Компания DeLorean Motor Company показал тизер возрожденного купе DMC-12, дизайн которого разработает итальянская студия Italdesign.

Оригинальный DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1983 годы в Северной Ирландии, после чего компания обанкротилась, собрав всего около 8,5 тыс. автомобилей. В 1990 году американец Стивен Уинн основал компанию DeLorean Motor Company, которая занималась ремонтом и восстановлением спорткаров. Он же получил право на выпуск модели из сохранившихся с 80-х годов кузовов и комплектующих к ним.

Тизер новой модели был представлен в рамках 40-летия оригинального DeLoren, первый экземпляр которого выпустили в Ирландии 21 января 1981 года. Дизайн DeLorean DMC-12 разрабатывал Джоржетто Джуджаро, а облик модели-преемника создаст его компания Italdesign. Судя по тизеру, новый DeLorean сохранит силуэт предшественника и поднимающиеся вверх двери.

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), Американское экологическое агентство EPA (Environmental Protection Agency) и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) приняло Fixing America’s Surface Transportation Act — документ который позволяет небольшим компаниями ежегодно выпускать до 325 экземпляров ретромоделей, не соответствующих современным стандартам безопасности и экологичности.

Ожидается, что после принятия документа DeLorean сможет наладить выпуск DMC-12, который в силу своей конструкции не укладывается в современные требования к новым автомобилям.